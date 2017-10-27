Balıkesirspor'da Santos şoku
Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için daha önce 3 puanı silinen Balıkesirspor Baltok'un başı şimdi de eski futbolcusu Andre Felipe Bernardes Santos ile dertte.
Kırmızı-beyazlıların Santos'a 2 Kasım'a kadar 586 bin Euro ve faizi ödemek durumunda olduğu aksi halde kulübe 3 ya da 6 puan silme cezası geleceği vurgulandı. Konuyla ilgili Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi Sekreterliği'nden alınan yazıda, futbolcu Andre Felipe Bernardes Santos ile kulübümüz arasındaki ihtilaf dosyasına ilişkin FIFA disiplin hükümlerinin 64. maddesinin ihlali dolayısıyla kulübümüz hakkında disiplin prosedürlerinin başlatılmakta olduğu bildirilmiştir. Buna göre 2 Kasım 2017 tarihine kadar futbolcunun alacağı olan 586 Bin euronun gecikme faizleri ve avukat masrafları da ilave edilerek ödenmesi istenmektedir. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde FIFA disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanması söz konusudur. Hatırlanacağı üzere yönetimimiz tarafından FIFA Disiplin Komitesindeki 9 oyuncuya yaklaşık 2.2 milyon eurol'uk ödeme yapılmış ve bu risk ortadan kaldırılmıştı. Yönetimimiz Andre Santos'a ödenmesi gereken 586 Bin euroluk kaynak için çalışmalarını sürdürmektedir"
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:35
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 45
Yorum
TERS KONUŞSA HAKEM ONU BIRAKIR MI . SENİN KAFANA GS YIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞ DÜŞSÜN. UĞRAŞA UĞRAŞA BİTİREMEDİNİZ BİR TÜRLÜ GS YI. NE İLGİSİ VAR. ADAM KÜFÜR MÜ EDİYOR..
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Ersan İlyasova milli takıma hazır
Toplam 1
Yorum
adem gerek yok artik,emekli olunca gelmeye herkez hazir takimdan kesildian ben hazirim yok öle artik
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Aslan'ı o savunma kurtardı
Toplam 35
Yorum
bjkli14 bu demirören gitmediği sürece tff düzelmez bjk üstüne oynuyor
Balıkesirspor'da Santos şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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