Balıkesirspor seriyi sürdürecek
Balıkesirspor Baltok, yarın evinde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak.
TFF 1'inci Lig'de üst üste Gaziantepspor'u 2-0, Boluspor'u da 4-2 yenip tırmanışa geçen Balıkesirspor Baltok, yarın evinde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Kırmızı-beyazlılarda kadro dışı kalan Okan ve Burak dışında eksik futbolcu bulunmazken, bilet fiyatları kapalı tribün 1'inci kategori 50, 2'nci kategori 20, maraton 10, kale arkası ve misafir tribün ise 7,5 TL olarak belirlendi.
Teknik Direktör Can Cangök, Adanaspor engelini aşıp üst sıralarla bağlarını koparmayacaklarını söyledi. En iyi şekilde karşılaşmaya hazırlandıklarını anlatan Cangök, "İyi bir takım olduğumuzu her zaman söylüyorum. Son haftalarda pozitif futbolumuzu skora yansıttık. Kendi sahamızda yine kazanacağımıza inanıyorum. Futbolcularım da 3 puan için kenetlendi. Taraftarımız bizi desteklemeyi sürdürsün" yorumunu yaptı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:21
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 6
Yorum
UA Erman TOROĞLU 7 kişilik ceza ve tahkimde 4 BJK lı var cezalar oy fazlası ile alınıyor diyordu TFF açıklama yapmadığına göre doğruymuş.
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Ozan’a özel görev
Toplam 8
Yorum
fasda senin gibi toptan anlamayan adamlar yüzünden türk futbolunun hali böyle
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 67
Yorum
UA1010 Aynısını fb de yaptı onlara da saha kapatma vermediler ama GALATASARAY yapınca auvauv caner küfretti maicon sevindi sadece aynı şey mi
Balıkesirspor seriyi sürdürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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