Altınordu'ya tiyatro morali
Ahmet Çevik Tiyatrosu, "Şaka Gibi" isimli müzikli kabaresinin ilk oyununu Altınordu için İzmir'de sahneye koydu.
Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, Pelin Körmükçü ve Yelda Alp'in yanı sıra ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'ün de rol aldığı oyunu, Altınordu çatısı altındaki tüm ekiplerin idari ve teknik kadroları ile futbolcular ve personel tam kadro izledi. Güncel konuları farklı ve komik bir bakış açısıyla dört fraklı skeç üzerinden izleyicilere aktaran oyunda Morgül de ilk kez tiyatro seyircisiyle buluştu. Oyunun sonunda Ahmet Çevik, günün özçekimini yaparken, Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sanatçılara imzalı forma ve çiçek verdi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi
Toplam 2
Yorum
Ankaragücü ne boş bir insan buda
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 76
Yorum
KaRTaL Siz daha bişey yaşamadınız..sizede başlasın üstüste hakem hataları ozaman görecez bakalım masum oyuncularınızın gerçek yüzünü atilla aslan!!
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Zafer zamanı!
Toplam 4
Yorum
canyavuz bu kadro ile bu trabzonspor u yenemezsen istifa et sayın tudor....
Altınordu'ya tiyatro morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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