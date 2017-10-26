TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Samsunspor-Gaziantepspor (Stadı henüz açıklanmadı)

28 Ekim Cumartesi:

13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

29 Ekim Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir)

13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep)

15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

30 Ekim Pazartesi:

18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)

18.00 MKE Ankaragüce-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs)