 TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın başlıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    'de 10. hafta yarın başlıyor

    TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın başlıyor

    'de 10. hafta heyecanı yarın oynanacak Samsunspor-Gaziantepspor karşılaşmasıyla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Samsunspor-Gaziantepspor (Stadı henüz açıklanmadı)

    28 Ekim Cumartesi:

    13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

    19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

    29 Ekim Pazar:

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir)

    13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep)

    15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

    30 Ekim Pazartesi:

    18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)

    18.00 MKE Ankaragüce-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs)

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:15
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