TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın başlıyor
TFF 1. Lig'de 10. hafta heyecanı yarın oynanacak Samsunspor-Gaziantepspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Samsunspor-Gaziantepspor (Stadı henüz açıklanmadı)
28 Ekim Cumartesi:
13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)
29 Ekim Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir)
13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep)
15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
30 Ekim Pazartesi:
18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)
18.00 MKE Ankaragüce-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs)
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:15
-
Caner'e soruşturma
Toplam 3
Yorum
misafir her şeyin bir ilki vardır evlat..
-
Asamoah bombası
Toplam 10
Yorum
Buğra Nasıl ya sadece GS ye gelir. Bu adamlar paraya bakar, çok para verirsen gelir. Çok para verirse de fenere gider.
-
Süper Lig ekibini satın alıyor!..
Toplam 2
Yorum
ELEMAN yayinci kurulusun maclarini verdigi bir takimi almasi dogru biseymi allahin askina.hicbir zaman ilk 3 den CIKARTILMAZ ARTIK BASAKSEHIR.
TFF 1. Lig'de 10. hafta yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.