 Sert yüzümüzü gösterebiliriz – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Sert yüzümüzü gösterebiliriz

    Sert yüzümüzü gösterebiliriz
    Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, son haftalarda yapılan puan kayıplarının kendilerini üzdüğünü belirterek "Yönetim olarak takım içinde gelişen olayların farkındayız, iyi niyetimizi gösterirken de, sert yüzümüzü de ihmal etmeyiz" dedi. Başarısız sonuçlarla dibe vurduklarını kaydeden Yardımcı "Bundan daha dibi yok. İnşallah dipten bir an evvel çıkışa geçeriz" diye konuştu.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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