Bir ay içerisinde sürecin tamamlanacağını aktaran Bozbağ, kulüplerin ortak aldıkları karar doğrultusunda başkanlık görevinin kendisi tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

- "Gelir açısından ciddi adaletsizlik mevcut"

TFF 1. Lig'in kalitesinin yanı sıra izlenebilirliğinin de her geçen gün arttığına dikkat çeken Bozbağ, kısa zamanda arzu edilen noktaya geleceğine inandıklarını belirtti.

Süper Lig ile TFF 1. Lig ekipleri arasında gelirler bakımından çok ciddi farkın bulunduğunu, birliğin önceliğinin bu adaletsizliği en aza indirmek olduğunu ifade eden Bozbağ, şöyle konuştu:

"TFF 1. Lig kulüplerinin geliri şu anda 8 milyon lira civarında, Süper Lig kulüplerinin en az 50 milyon lira. İki lig arasında çok büyük uçurum var. Öncelikli hedef TFF 1. Lig kulüplerinin gelir düzeyini düzeltmek, adaletsizliği ortadan kaldırmak. Bunun için girişimlerimiz, çalışmalarımız olacak. En azından o fark tamamen kapanmasa da, kulüplerimizi ayakta tutabilecek gelirleri sağlamak önceliğimiz."

- "18 kulüp ortak hareket edeceğiz"

TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin kurulmasında geç kalınmasına rağmen 18 kulübün çalışmaların hızlanması için ortak hareket etme yönünde istekli olduklarına işaret eden Bozbağ, "Şu anda bu ligin hak ettiği değere sahip olduğuna çok inanmıyorum. İnanmadığımız için başkanlar olarak bu birliği kurma kararı aldık. Hep birlikte hareket ediyoruz. Hızla ilerleyen süreci bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Bozbağ, Süper Lig ekiplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfının kuruluş ve işleyişini örnek aldıklarını dile getirerek, "Kulüplerimizin çok ciddi sorunları bulunuyor. Bunları çözüme kavuşturma adına hareket edeceğiz. Yine Türk futboluna hizmet etmek amacıyla çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

- "21 kişilik kadro ekonomik olarak bizi zorluyor"

Bu sezon hayata geçirilen 18 kişilik kadro listesinin 21'e çıkarılması uygulamasının kulüpleri ekonomik açıdan zorladığını vurgulayan Bozbağ, "21 kişilik kadro önemli ekonomik sorun. Uygulama kararı alınırken TFF 1. Lig kulüplerine hiç bir şey sorulmadı. Mali planlarımızı 18 kişi üzerine yaptık. Şu anda 21 kişi sahada ve bu durum kulüplere ciddi maliyetler getiriyor." ifadelerini kullandı.

- "Altyapılara önem vereceğiz"

Bozbağ, kulüpler olarak alt yapılara önem verilmesi yönünde hem fikir olduklarını, bu yönde çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlerle ilgili projelerimiz olacak. Sonuçta genci oynatmak hem oyunun kalitesine, hem de o takımın düzeyine bağlı bir şey. Bazen çok genç isimlerle çıkmanın dezavantajları da oluyor. Bunun kaldırabilecek takımların daha fazla cesaretli olduklarını söyleyebilirim. Altyapılarla ilgili çok ciddi projelerimiz olacak. Zamanla bunu herkes görecek."