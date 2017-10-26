 ‘FIFA’ya gideriz’ – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    ‘FIFA’ya gideriz’

    ‘FIFA’ya gideriz’
    Ş.urfa Başkanı Emin Yetim, geçen sezon TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasına ilişkin, avukatlarının, TFF Tahkim Kurulu için yeniden itiraz dilekçesi hazırladığını, sonuç alamamaları durumunda FIFA'ya gideceklerini bildirdi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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