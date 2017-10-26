‘FIFA’ya gideriz’
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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Beşiktaş'tan 4 yıllık imza!
Toplam 1
Yorum
Abdurrahman Yıldız futbolcu maç kazandırır. Oğuzhan'ın kazandırdığı maç hatırlamıyorum. Talipleri varken hemen satılmalı.
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 17
Yorum
A.B1905 Bu Belhandayı kim getirmişse ve gelmesine kimler onay vermişse Belhandayla birlikte acilen G.sarayı bırakıp defolup gitsinler.Çok AYIP çok
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 17
Yorum
A.B1905 Bu Belhandayı kim getirmişse ve gelmesine kimler onay vermişse Belhandayla birlikte acilen G.sarayı bırakıp defolup gitsinler.Çok AYIP çok
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