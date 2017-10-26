Elazığspor’da Gaziantep hazırlıkları başladı
Elazığspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Sivas Belediyespor maçında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanına tabi tutulurken, diğer futbolcular ise teknik-taktik çalışması gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmana sakatlığı bulunan Andreas Tatos katılmazken, Tom takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Elazığspor yarın gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Gaziantep'e gidecek.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:45
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