 Elazığspor’da Gaziantep hazırlıkları başladı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Elazığspor’da Gaziantep hazırlıkları başladı

    Elazığspor’da Gaziantep hazırlıkları başladı

    Elazığspor, ’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası'na Sivas Belediyespor'a 1-0 yenilerek veda eden ekiplerinden Elazığspor, gözünü yeniden lige çevirdi. Bordo-beyazlı ekip, günü tek çalışma yaparak tamamladı.

    Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Sivas Belediyespor maçında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanına tabi tutulurken, diğer futbolcular ise teknik-taktik çalışması gerçekleştirdi.

    Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde yapılan idmana sakatlığı bulunan Andreas Tatos katılmazken, Tom takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Elazığspor yarın gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Gaziantep'e gidecek.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:45
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