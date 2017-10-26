Altınordu Eskişehir maçına odaklandı

Ligde 2 haftadır galip gelemeyen, hafta içinde kupada Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor'a 1-0 yenilerek elenen kırmızı-lacivertliler, Eskişehirspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, performanslarından memnun kalmadığı ekibinden kendilerini affettirmeleri için 3 puan istedi.



Yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, "Eskişehirspor tecrübeli futbolculardan oluşan bir ekip. Düşme hattında yer almaları kötü bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Geçen hafta kazanmanın moraliyle İzmir'e gelecekler. Biz de tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. Altınordu'nun sezon başında Eskişehir'den transfer ettiği sol kanat Murat Uçar, bu hafta eski takımına rakip olacak.