Altınordu Eskişehir maçına odaklandı
TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Adanaspor'la berabere kalıp, İstanbulspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Altınordu'da gözler cumartesi günü İzmir'de oynanacak Eskişehirspor maçına çevrildi.
Ligde 2 haftadır galip gelemeyen, hafta içinde kupada Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor'a 1-0 yenilerek elenen kırmızı-lacivertliler, Eskişehirspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, performanslarından memnun kalmadığı ekibinden kendilerini affettirmeleri için 3 puan istedi.
Yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, "Eskişehirspor tecrübeli futbolculardan oluşan bir ekip. Düşme hattında yer almaları kötü bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Geçen hafta kazanmanın moraliyle İzmir'e gelecekler. Biz de tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. Altınordu'nun sezon başında Eskişehir'den transfer ettiği sol kanat Murat Uçar, bu hafta eski takımına rakip olacak.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:41
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10 haftada ikinci Galatasaray maçı
Toplam 2
Yorum
baksoy Aynı taktikle bizde berabere kalmaya çalışalım ?
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Hani verdiğin sözler!..
Toplam 19
Yorum
Hayaller35Gercekler0 PES de bile Hattrick atamiyor. adamin golü yok sen iki mac üst üste atsin diyon sakaci seni haha
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En zor derbi
Toplam 12
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca sezona başlasaydık herhalde bu kadar kötü transferler yapmazdık , sağlam bir defansla GS ' yı yenebilirdik ? şimdi çok zor ?
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