 10. haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    10. haftanın hakemleri belli oldu

    10. haftanın hakemleri belli oldu

    'in 10. haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Samsunspor-Gaziantepspor: Ramazan Keleş

    28 Ekim Cumartesi:

    13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    19.30 Altınordu-Eskişehirspor: Erkan Engin

    29 Ekim Pazar:

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor: Mert Güzenge

    13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor: Bahattin Şimşek

    15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

    15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

    30 Ekim Pazartesi:

    18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor: Özgüç Türkalp

    18.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:59
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