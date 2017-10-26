10. haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Samsunspor-Gaziantepspor: Ramazan Keleş
28 Ekim Cumartesi:
13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.30 Altınordu-Eskişehirspor: Erkan Engin
29 Ekim Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor: Mert Güzenge
13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor: Bahattin Şimşek
15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar
30 Ekim Pazartesi:
18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor: Özgüç Türkalp
18.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:59
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Beşiktaş'tan 4 yıllık imza!
Toplam 1
Yorum
Abdurrahman Yıldız futbolcu maç kazandırır. Oğuzhan'ın kazandırdığı maç hatırlamıyorum. Talipleri varken hemen satılmalı.
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 17
Yorum
A.B1905 Bu Belhandayı kim getirmişse ve gelmesine kimler onay vermişse Belhandayla birlikte acilen G.sarayı bırakıp defolup gitsinler.Çok AYIP çok
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 17
Yorum
A.B1905 Bu Belhandayı kim getirmişse ve gelmesine kimler onay vermişse Belhandayla birlikte acilen G.sarayı bırakıp defolup gitsinler.Çok AYIP çok
10. haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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