 Okta Kaf-Kaf’ta – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Okta Kaf-Kaf’ta

    Okta Kaf-Kaf’ta
    Borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve 1 puanla düşme hattında kalan Karşıyaka'da istifa eden Atilla Güneş'in yerine teknik direktörlük için Halim Okta ile prensipte anlaşıldı. Okta, daha önce Kartalspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'da altyapılarda görev aldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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