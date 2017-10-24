Okta Kaf-Kaf’ta

Borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve 1 puanla düşme hattında kalan Karşıyaka'da istifa eden Atilla Güneş'in yerine teknik direktörlük için Halim Okta ile prensipte anlaşıldı. Okta, daha önce Kartalspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'da altyapılarda görev aldı.