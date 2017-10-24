Mustafa Bozbağ: Herkes bunun bedelini öder!

Bozbağ, düzenlediği basın toplantısında son haftalardaki kötü gidişatlar ve alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının bitmesine sekiz hafta kala ligin ikinci sırasında olduklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Bozbağ, "Gazişehir Gaziantep ve Manisaspor maçındaki futboldan hiç bir şekilde memnun değiliz. Bizim olduğumuz makamlar mazeret üretmek değil, sorun çözmektir. Sorunları çözdüğümüz için bu şehrin taraftarının kalbinde taht kurduk, halkın takdirini kazandık. Kimse merak etmesin gereği neyse yapacağız" dedi.

Sıkıntının ne olduğunu bildiklerini ve geniş kapsamlı futbolcularla ve teknik heyetle yönetim olarak toplantı yapıp gerekli uyarıları yaptıklarını kaydeden Bozbağ, şöyle devam etti:

"Benim şehrimin benim taraftarımın hayalini çalanın, bende hayatını çalarım. Herkes bunun bedelini öder. Özellikle bazı oyuncular hal ve hareketlerine dikkat edecekler. Bizim bir misyonumuz, hayalimiz ve hedefimiz var. Biz gece gündüz demeden bu hedef için çalışıyoruz. Bundan sonra daha farklı bir Giresunspor izletmek için kaybettiğimiz puanları geri almak için var gücümüzle çalışacağız. Benim gibi kalbi çarpmayan bir oyuncuya Giresunspor formasını giydirirsek bende bu makamda oturmam.

Rahatlık bazılarının canını sıkmış. Bizim canımızı sıkanın biz de canını sıkarız. Giresun çocuğu da olsa sıkarız, olmasa da sıkarız. Benim orada 25 tane evladım var. Şimdi söz futbolcularda, Aralık sonunda ise biz de olacak. Bu yönetim kurulu Dale, Dialiba, Korkishko, Panosları nasıl getirdiyse yenilerini de getirir. Taraftarımız sabretsin. Kimse Giresunspor'dan büyük değil. Giresunspor'un kötü günleri eskide kaldı. Su akar yolunu bulur."

Başkan Bozbağ, Grandmedical Manisaspor maçında açıkladıkları 10 bin liralık galibiyet primini ise bu kez oyunculara ceza olarak uygulayacaklarını sözlerine ekledi.