 G.Antep sıkıntıları çözmeye çalışıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    G.Antep sıkıntıları çözmeye çalışıyor

    G.Antep sıkıntıları çözmeye çalışıyor
    Gaziantepspor, mücadele ettiği TFF 1. Lig'de zor günler geçiriyor. Sezon başında transfer yapamayan, geçen sezondan takımda yer alan bazı oyuncuların yanı sıra altyapıdan gençlerle kadrosunu oluşturan Gaziantep ekibi, puan cetvelinde son sıraya demir attı. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, takımın sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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