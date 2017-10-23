Rizespor’da 3 kadro dışı
5 haftadır kazanamayan Karadeniz ekibinde fatura Edomwonyi, Petrucci ve Oğıulcan’a kesildi. Başkan Yardımcı, “Beklentinin çok altında kaldık” dedi
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Rizespor’da 3 kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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