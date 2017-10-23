 Manisaspor nefes aldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    nefes aldı

    <a href="/index/manisaspor?id=f4ba3377-4387-4766-8284-63e63c71f720" class="" rel="tag">Manisaspor</a> nefes aldı

    TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen, Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silince düşme hattına demir atan Grandmedical , deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenerek liderlikten etti ve erken pes etmeyeceğini gösterdi.

    Zirve yarışındaki rakibini Atiemwen'in golüyle mağlup eden , yeniden 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan şike iddiaları nedeniyle ceza almayan İsmail Haktan da tedbirin kalkmasının ardından 4 maç sonra formasına kavuşup 70 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk galibiyetini elde eden , perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u konuk edecek.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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