Giresun’a büyük şok

Mutlak favori olarak çıktığı maçta Manisa’ya yenilip kötü gidişi sürdürdü

Zirvenin iddialı ekiplerinden Giresunspor, mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmada Manisaspor'a 1-0 mağlup oldu. Misafir ekip, ilk yarısı golsüz biten maçın 60. dakikasında Atiemwen'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırıp 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 3 maçtır berabere kalan Giresunspor ise kötü gidişi sürdürüp büyük bir yara daha aldı. Sezonun 10. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.