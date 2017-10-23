 Gazişehir’den lidere çelme – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gazişehir’den lidere çelme

    Gazişehir’den lidere çelme
    TFF 1. Lig'in lideri Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep ile puanları paylaştı: 0-0. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Son 5 haftada 3. beraberliğini alan İstanbul temsilcisi, zirveye oynayan diğer takımların da puan kaybettiği haftada farkı açma şansını değerlendiremedi. Ligde gelecek hafta Gazişehir, Elazığspor'u konuk edecek; Ümraniye ise Manisaspor deplasmanına gidecek.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gazişehir’den lidere çelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.