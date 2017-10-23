Gazişehir’den lidere çelme

TFF 1. Lig'in lideri Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep ile puanları paylaştı: 0-0. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Son 5 haftada 3. beraberliğini alan İstanbul temsilcisi, zirveye oynayan diğer takımların da puan kaybettiği haftada farkı açma şansını değerlendiremedi. Ligde gelecek hafta Gazişehir, Elazığspor'u konuk edecek; Ümraniye ise Manisaspor deplasmanına gidecek.