Gaziantepspor'un Toraman ile görüşmesi sürüyor
Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirterek, İbrahim Toraman ile görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.
Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üstlenmiş olduğunuz görevin zorluğunu biliyoruz. Allah sizlere yardımcı olsun. Bu konuda en fazla ihtiyaç duyacağınız kitle de medya iletişim araçlarıdır. Onun için karşılıklı anlayış ile olan biten her şeyi en iyi şekilde anlatabilirsiniz. Biz medya olarak Gaziantepspor'un düştüğü duruma çok üzülüyoruz. Bu suç sizin değil biliyoruz. Geçmişte yapılan bir takım hatalardan kaynaklanıyor. Fakat ne olursa olsun, bu takımın şu an yaşadığı şeyleri hak etmediğini düşünüyoruz. Onun için inşallah zor zamanda almış olduğunuz bu görevi layıkıyla yerine getirir, takımı tekrar bir üst lige çıkartırsınız" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:58
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Gaziantepspor'un Toraman ile görüşmesi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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