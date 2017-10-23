 Gaziantepspor'un Toraman ile görüşmesi sürüyor – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'un Toraman ile görüşmesi sürüyor

    <a href="/index/gaziantepspor?id=da9e1c05-680c-4d67-8083-fb6d135de248" class="" rel="tag">Gaziantepspor</a>'un Toraman ile görüşmesi sürüyor

    Başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirterek, ile görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

    Başkanı Huzeyfe Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'u ziyaret etti. Başkanı Huzeyfe Durmaz teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirterek, adaylar arasında yer alan ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Durmaz, "Hoca arayışlarımız sürüyor. Bu kapsamda ile görüştük. Görüşmelerimiz sürüyor. İbrahim Toraman takımı inceliyor. Detaylarda anlaştığımız zaman takımın başına geçecek" dedi.

    Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üstlenmiş olduğunuz görevin zorluğunu biliyoruz. Allah sizlere yardımcı olsun. Bu konuda en fazla ihtiyaç duyacağınız kitle de medya iletişim araçlarıdır. Onun için karşılıklı anlayış ile olan biten her şeyi en iyi şekilde anlatabilirsiniz. Biz medya olarak Gaziantepspor'un düştüğü duruma çok üzülüyoruz. Bu suç sizin değil biliyoruz. Geçmişte yapılan bir takım hatalardan kaynaklanıyor. Fakat ne olursa olsun, bu takımın şu an yaşadığı şeyleri hak etmediğini düşünüyoruz. Onun için inşallah zor zamanda almış olduğunuz bu görevi layıkıyla yerine getirir, takımı tekrar bir üst lige çıkartırsınız" dedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:58
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