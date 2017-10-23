 Evinde estirdi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Evinde estirdi

    Evinde estirdi

    Düşme hattında yer alan Eskişehirspor; Kaan Kanak, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Acar’ın sayılarıyla kazandı. Es-Es, bu sezonki 2. galibiyetini de kendi sahasında aldı

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor'u ağırlayan Eskişehirspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. 22'de Kaan Kanak'ın sayısıyla öne geçen kırmızı- siyahlılar, 53'Te Burhan Eşer'in golüne engel olamayan Es-Es, 77'de Lokman Gör'ün kendi kalesine attığı golle tekrar üstün duruma geçti. Erzurum'un daha çok topla oynayıp (%56-%44) pozisyon aradığı maçta bir topu direkte patlarken, gol perdesini kapatan isim ise 86'da Hüseyin Acar oldu: 3-1.

    Erzurum inişli çıkışlı
    Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı takım, 2 zaferini de evinde aldı. Geçen hafta İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor ise iniş çıkışlı grafiğini devam ettirdi. Gelecek hafta Eskişehir Altınordu'ya gidecek; Erzurum ise Denizli'yi konuk edecek.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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