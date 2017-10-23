Evinde estirdi
Düşme hattında yer alan Eskişehirspor; Kaan Kanak, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Acar’ın sayılarıyla kazandı. Es-Es, bu sezonki 2. galibiyetini de kendi sahasında aldı
Erzurum inişli çıkışlı
Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı takım, 2 zaferini de evinde aldı. Geçen hafta İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor ise iniş çıkışlı grafiğini devam ettirdi. Gelecek hafta Eskişehir Altınordu'ya gidecek; Erzurum ise Denizli'yi konuk edecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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