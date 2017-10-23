Bolu Beyi’ne Bal-Kes şoku

HAFTANIN kapanış maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlayan Boluspor, 1-0 öne geçtiği maçtan puansız ayrıldı: 2-4. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan sadece 1 galibiyet çırabilen Yarenler, 5. maçtan puansız ayrıldı. 4. dakikada Akabueze ile öne geçen Boluspor, Otoo (2) ve Abdülkadir'in (2) golerine sadece Caner ile karşılık verebildi. Balıkesirspor, haftaya Adanaspor'u ağırlayacak.