Sessiz açılış

Adanaspor’un, son haftaların formda ekibi Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta gol sesi çıkmadı. Bu beraberlikle ev sahibi 14, Ankara ekibi ise 15 puana yükseldi

TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış mücadelesinde Adanaspor, evinde Ankaragücü'nü ağırladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında iki ekip de bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince devre 0-0'la geçildi. İkinci yarıda hücum girişimlerini artıran Adanaspor, aradığı golü bir türlü bulamadı. Atak geliştirmekte zorlanan Ankaragücü de skor bulamayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi: 0-0. Bu sonuçla ev sahibi puanını 14'e, konuk ekip ise 15'e yükseltti.



SERİLER SON BULDU

Bu sezon ligde evinde oynadığı 4 maçı da kazanmayı başaran Adana, sahasında ilk puan kaybını yaşadı. Bu beraberlikle 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Ankara ekibi, ligde 5 maç sonra rakip fileleri havalandıramadı. Adana önümüzdeki hafta Balıkesir'e konuk olacak, A.Gücü ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



