Sessiz açılış
Adanaspor’un, son haftaların formda ekibi Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta gol sesi çıkmadı. Bu beraberlikle ev sahibi 14, Ankara ekibi ise 15 puana yükseldi
SERİLER SON BULDU
Bu sezon ligde evinde oynadığı 4 maçı da kazanmayı başaran Adana, sahasında ilk puan kaybını yaşadı. Bu beraberlikle 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Ankara ekibi, ligde 5 maç sonra rakip fileleri havalandıramadı. Adana önümüzdeki hafta Balıkesir'e konuk olacak, A.Gücü ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
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Giuliano, Alex gibi oynayacak
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Önce Alex gibi oynamaya çalışmakla,, Alex gibi oynamak arasındaki farkı anlatınki, garibim fazla telaşa kapılmasın !
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51 milyon TL şu anda garanti
Toplam 3
Yorum
hh kesss
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Kupa almak istiyorum
Toplam 8
Yorum
Trabzon61 Ben rıza hocaya güveniyorum.başarılıda olacağına inaniyorum
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