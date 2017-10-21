Samsunspor’un zafer yolculuğu
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:54
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Giuliano, Alex gibi oynayacak
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Önce Alex gibi oynamaya çalışmakla,, Alex gibi oynamak arasındaki farkı anlatınki, garibim fazla telaşa kapılmasın !
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51 milyon TL şu anda garanti
Toplam 3
Yorum
hh kesss
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Kupa almak istiyorum
Toplam 8
Yorum
Trabzon61 Ben rıza hocaya güveniyorum.başarılıda olacağına inaniyorum
Samsunspor’un zafer yolculuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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