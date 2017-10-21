 Samsunspor’un zafer yolculuğu – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Samsunspor’un zafer yolculuğu

    Samsunspor’un zafer yolculuğu
    Balıkesir galibiyeti ve Ç.Rize beraberliğiyle moral bulan Samsunspor, Elazığ'a umutlu gitti. Tecrübeli orta saha Ahmet Cebe, "Biz iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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