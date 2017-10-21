Kocaeli Birlikspor’dan acı haber
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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Dursun Özbek’in 12. derbisi
Toplam 1
Yorum
Sahinn GS'a gelince herkes rahatsız oluyor da Fener Eurolig şampiyonluğunu Türk oyuncu olmadan almadı mı, bir sezon boyunca hemen hemen tamamı yaba
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Gomis 4'üne birden bedel
Toplam 4
Yorum
keita alayını sırtına alır kaleye girer bafe
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Son pişmanlık fayda etmiyor
Toplam 6
Yorum
evet cenk satıldığında iyi bir forvet ve geleciği olan yerli veya yabancı genç bir oyuncu alınacak gönlünüzü ferah tutun
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