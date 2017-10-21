Kocaeli Birlikspor’dan acı haber

TFF 2'nci Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi. TFF de vefat eden genç futbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.