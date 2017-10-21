 Karşıyaka çıkış arıyor – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Karşıyaka çıkış arıyor

    Karşıyaka çıkış arıyor
    BEYAZ Grup'ta 8 haftada 1 galibiyet alan Karşıyaka, evinde Zonguldak önünde çıkış arıyor. Banahene'nin alacağı yüzünden 3 puanı silinen İzmir ekibinde, lisans kurulunun da 3 puanı silmesi moralleri iyice bozdu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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