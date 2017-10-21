TFF 1. Lig'de üst üste 2 yenilgiyle keyfi kaçan Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, Balıkesir maçını hedef gösterdi. Çarıkçı, "Artık sakat futbolcumuz da kalmadı. Maç eksiği olan futbolcularımız var ama sonuçta Boluspor bu olmamalı" ifadelerini kullandı.