TFF 1. LİG’DE 9. HAFTA
BUGÜN:
18.00: Adana-Ankaragücü: Abdullah Yılmaz
YARIN:
13.00: Denizlispor-Adana Demir: Burak Şeker 13.00: İstanbul-Altınordu: Bülent Birincioğlu 19.30: Gaziantepspor-Ç.Rizespor: Murat Özcan
PAZAR:
13.00: Giresun-Manisa: Tugay Kaan Numanoğlu 13.00: Ümraniyespor-Gazişehir: Erkan Engin 15.30: Eskişehir-BB Erzurum: Sarper Barış Saka 15.30: Elazığspor-Samsunspor: Kadir Sağlam 18.00: Boluspor-Balıkesirspor: Çağatay Şahan
18.00: Adana-Ankaragücü: Abdullah Yılmaz
YARIN:
13.00: Denizlispor-Adana Demir: Burak Şeker 13.00: İstanbul-Altınordu: Bülent Birincioğlu 19.30: Gaziantepspor-Ç.Rizespor: Murat Özcan
PAZAR:
13.00: Giresun-Manisa: Tugay Kaan Numanoğlu 13.00: Ümraniyespor-Gazişehir: Erkan Engin 15.30: Eskişehir-BB Erzurum: Sarper Barış Saka 15.30: Elazığspor-Samsunspor: Kadir Sağlam 18.00: Boluspor-Balıkesirspor: Çağatay Şahan
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:58
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