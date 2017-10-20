 PFDK, şike iddialarına cezaya gerek görmedi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    PFDK, şike iddialarına cezaya gerek görmedi

    PFDK, şike iddialarına cezaya gerek görmedi
    PFDK, TFF 1. Lig'de geçen sezon Şanlıurfaspor'un başvurusuyla başlattığı şike iddiasıyla sevk edilen Gazişehir Gaziantep Kulübü, Elyasa, Gökhan Sazdağı, İsmail Haktan ve Nizamettin Keremoğlu hakkındaki kararını açıkladı. İddianamede adı geçen isimlerle ilgili delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği gerekçesiyle kimseye ceza vermedi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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