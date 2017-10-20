 Penbe imzaya kaldı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Penbe imzaya kaldı

    Penbe imzaya kaldı
    TFF 1. Lig'de dibe demir atan ve Bünyamin Süral'la yollarını ayıran G.Antep Ergün Penbe'yle anlaşmaya yakın. Başkan Huzeyfe Durmaz, G.Saray'ın efsane eski futbolcusuyla prensipte anlaştıklarını, maddi konuları görüşeceklerini söyledi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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