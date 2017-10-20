 Erzurumspor'da enerji zirvede – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Erzurumspor'da enerji zirvede

    Erzurumspor'da enerji zirvede
    SAHASINDA bu sezon ilk kez taraftarıyla buluştuğu maçta İstanbulspor'u yenerek kötü gidişata son veren Erzurumspor'da gözler Eskişehir maçına çevrildi. Teknik Direktör Osman Özköylü, "İnşallah bu galibiyetin moraliyle bazı şeylerin çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Takımın morali düzeldi, enerjisi yükseldi. İnşallah bunu en iyi şekilde Eskişehirspor maçında kullanıp, oradan çok iyi mücadele ve güzel bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız" dedi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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