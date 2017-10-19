 Karşıyaka ve Balıkesirspor'a kötü haber – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    ve 'a kötü haber

    Karşıyaka ve Balıkesirspor'a kötü haber

    FUTBOL Federasyonu Tahkim Kurulu, ve 'un Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de verdiği 3'er puan silme cezasını yaptıkları itirazları reddetti.

    Kurul, 'nın itiraz başvurusunu 7 günlük yasal itiraz süresi içinde başvuru harcı yatırılmadığı için kabul etmedi. 'un itirazı da Kulüp Lisans Kurulu'nun kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından kabul görmedi. Ege'den Karşıyaka ve Balıkesirspor'un yanı sıra Bucaspor ile Manisasaspor'a ulusal kulüp lisanslarını yenileyemedikleri için kesilen 3'er puan silme cezası, puan tablosuna da yansıtılacak.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:26
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