Karşıyaka ve Balıkesirspor'a kötü haber
FUTBOL Federasyonu Tahkim Kurulu, Karşıyaka ve Balıkesirspor'un Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de verdiği 3'er puan silme cezasını yaptıkları itirazları reddetti.
Kurul, Karşıyaka'nın itiraz başvurusunu 7 günlük yasal itiraz süresi içinde başvuru harcı yatırılmadığı için kabul etmedi. Balıkesirspor'un itirazı da Kulüp Lisans Kurulu'nun kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından kabul görmedi. Ege'den Karşıyaka ve Balıkesirspor'un yanı sıra Bucaspor ile Manisasaspor'a ulusal kulüp lisanslarını yenileyemedikleri için kesilen 3'er puan silme cezası, puan tablosuna da yansıtılacak.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:26
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