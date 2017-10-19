Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz

SAMSUNSPOR beraberliğiyle son 4 maçta sadece 2 puan alabilen TFF 1. Lig'in favorisi Ç.Rize'de başarılı orta saha Robin Yalçın, G.Antep maçında galibiyet sözü verdi. Yalçın, "Geçmişe değil geleceğe bakıyoruz. Deplasmanda G.Antep ile oynayıp kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Yaşadığımız bu düşüş dönemini atlatıp yeniden çıkışa geçeceğiz. Çaykur Rizespor olarak tek bir hedefimiz var o da Süper Lig'e çıkmak" dedi.