Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 17
Yorum
ver müzzüüüüügü cozef agustos ve temmuz aylarinda avrupaya veda etmis iki takimin mücadelesi ilginc olabilir.Bizim icin heyecan olmaz.Bakalim CL de yeni rakip kim
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 24
Yorum
Nurettin Gürdamar Rıza hocaya güveniyorum ve de başarılı olmasını istiyorum takımda çok süper oyuncular var bu oyuncularla ligin sonlarında isek bu düşündürü
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 17
Yorum
trascan agustosta vardar ovasindan cikamayan fb hicbir zaman CL 3 mac sonra marttaki 2. tur rakibini bekleyen kartalin dengi olamaz zaten
Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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