Gaziantepspor'da Bünyamin Süral ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.
Süral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve yaklaşık 1 haftadır da takımın başında yer almadığını hatırlattı.
Bu süre içerisinde karşılıklı olarak birbirlerine süre tanıdıklarını anlatan Süral, "Dün yönetimle bir araya geldim ve şartların oluşmadığın gördük. Gün içerisinde sözleşmemizi feshedeceğiz ve yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.
Süral, Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diledi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:49
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
Gaziantepspor'da Bünyamin Süral ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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