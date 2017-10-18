 Erzurumspor maçının bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Erzurumspor maçının bilet fiyatları belli oldu

    Erzurumspor maçının bilet fiyatları belli oldu

    TFF 1.Lig'in 9. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçının bilet satış programı belli oldu.

    22 Ekim Pazar günü saat 15:30'da Yeni Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele için biletler, Atatürk Stadı gişelerinden ve PassoLig kanallarında satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise kale arkası 11 lira, maraton 22 lira, vip 76 lira ve misafir 13,50 lira olarak belirlendi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:45
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