Erzurumspor maçının bilet fiyatları belli oldu
TFF 1.Lig'in 9. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçının bilet satış programı belli oldu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:45
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 62
Yorum
adil Kapasitesiz futbolcular oyun yerine bizi kırıp geçiriyor demek istiyor
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 BIR DURUN SU CAMPIYONALARLIGI BITINCE BESIKTAS LIGE DÖNER BEN PUAN KAYBINI TAHMIN ETMISDIM AMA GS BUKADAR IYI PUAN TOPLAYACAGI HESAPDA YOKTU
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 EVET EVET FENERLILERI ANCAK BÖYLE AVUTURSUNUZ SIZ HADI BIZ AVRUPADA GURUP LIDERIYIZ HEMDE CAMPIYONALR LIGINDE FENER NEYIN LIDERI ANLATIN :)
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