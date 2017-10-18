Balıkesirspor'da yeni kaptan Nizamettin
TFF 1'inci Lig'de Gaziantepspor'un takım içindeki tartışmaların bitmediği Balıkesirspor Baltok'ta kadro dışı kalan Burak Çalık'ın yerine kaptanlık görevine Nizamettin Çalışkan getirildi.
Okan Alkan'ın Teknik Direktör Can Cangök'ün talebiyle kadro dışı kalması kararını protesto eden Burak'ın antrenmana çıkmayıp Gaziantepspor karşısında 18'e alınmayarak kadro dışı bırakıldığı kırmızı-beyazlılarda yönetim, sessizliğini bozdu. Gelişen olaylardan sonra kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan yönetim, takım kaptanlığına Nizamettin'in getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Son iki sezondur takımımızın kaptanlığını üstlenen Burak Çalık, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin aldığı karar doğrultusunda bu görevi Nizamettin Çalışkan'a teslim etmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:36
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
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