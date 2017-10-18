''Alacağımız bir galibiyetle, güvenimiz daha da yerine gelecek''
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, takım içerisindeki aile havasının kendilerini hedeflere götürecek rüzgara dönüşeceğini bildirdi.
Sözeri, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce göreve gelmesine rağmen mental anlamda oyuncuları üst seviyeye çekmeye çalıştıklarını ve gelinen noktadan dolayı memnun olduğunu ifade etti.
Hedefleri olan bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu aktaran Sözeri, şunları kaydetti:
"Burada yönetimsel olarak da önemli işler yapılıyor ve oyuncularım da bu sorumluluğun bilincindeler. Takımımızdaki ağabey-kardeş ilişkisi de bizi memnun eden etkenlerden birisi. Futbol bir ekip oyunudur ve takımdaki moralin yüksek olması bu takımın büyük işler başarabileceğini gösteriyor. Antrenmanlarda da tesis içerisinde de futbolcularımız gerçekten iyi ilişkilere sahipler. Takım üzerinde geride kalan sekiz karşılaşma da bir şanssızlık var ancak takım içerisindeki bu aile havası çok kısa sürede bizi hedeflerimize götürecek rüzgara dönüşecek. Ben buna gönülden inanıyorum. Futbolcularımın gerek antrenmanda, gerekse de Giresunspor karşısında göstermiş oldukları istek ve arzuları bizi bu inanca itiyor."Alacakları ilk galibiyetin kendilerine iyi geleceğini vurgulayan Sözeri, bu hafta deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Alacağımız bir galibiyetle, güvenimiz daha da yerine gelecek. İstediklerimizi sahaya fazlasıyla yansıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:15
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
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