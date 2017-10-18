Adana Demirspor'a galibiyet yemeği
TFF 1. Lig’de oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak 14 puana ulaşan Adana Demirspor, Eskişehirspor maçı sonrası verilen galibiyet yemeğinde bir araya geldi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
-
Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
-
Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
-
Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
Adana Demirspor'a galibiyet yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.