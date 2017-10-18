''100 milyona yakın borcumuz var"
Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret ederek, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Durmaz, "100 milyona yakın borcumuz var" dedi.
"100 MİLYONA YAKIN BORCUMUZ VAR"
Gaziantepspor'un 100 milyon TL'ye yakın borcu olduğunun altını Çizen Durmaz, "Bizim 100 milyona yakın borcumuz var. Gaziantep'in 2,5 milyon nüfusu var. Yakında bir kampanyamız olacak. Herkes 50-100 TL destek verirse bu borcun çoğu silinir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bütün Gazianteplilerin takımına sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER YASAĞININ DEVRE ARASINDA KALKMASINI UMUYORUZ"
Transfer yasağının kalkması için çalıştıklarını vurgulayan Durmaz, "Transfer yasağının kaldırılması için çalışıyoruz. Kulüp avukatı işi bırakmış bizim haberimiz yoktu. Ona FIFA'da 21 dosya gelmiş ancak bıraktığı için takip etmemiş. Ben kendisini arayarak tekrar anlaştık. Oda parasını alamamış. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğimizin çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
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