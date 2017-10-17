Tekke: 1 puan iyi
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:24
-
Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 16
Yorum
dr oz gülebiliyormuş baksanıza ! o bile üstünde aynı hocalığın gibi emanet duruyor.
-
Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 6
Yorum
db Ersun Yanalin akibeti Aykutun basinada gelebilir. Dua etsin ki Gomis gününde olmasin. Yoksa sok bir skor cikabilir.
-
Derbide forma Janssen’in
Toplam 4
Yorum
kım acep fernendio kim kardes yenı transfer mı yaptık
Tekke: 1 puan iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.