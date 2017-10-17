 Tekke: 1 puan iyi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tekke: 1 puan iyi

    Tekke: 1 puan iyi
    MANİSASPOR ile ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Tekke, maça tam hazırlanamadıklarını belirterek, "Bu şartlarda alınan 1 puan iyidir. Bir nevi derbi maçta rakibimizle aradaki farkı koruduk. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tekke: 1 puan iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.