 Samsun inançlı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Samsun inançlı

    Samsun inançlı

    Teknik direktör İpekoğlu, “Bu sezon iyi işler yapabileceğimizi Rize maçında ortaya koyduk. Beklenen çıkışı yaptığımızda hedefimize yaklaşacağız” dedi

    SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Kaybettiğimiz puanlar nedeniyle koyduğumuz hedeften bir parça uzak gibi duruyoruz ama bunun da telafisini yapabileceğimize inanıyorum" dedi. Futbolcuların Rizespor maçında ortaya koydukları performansın gelecek adına çok olumlu olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Dolayısıyla futboldan ve alınan 1 puandan memnunum. Beklenen çıkışı yaptığımızda hedefimize yaklaşacağız.

    HENÜZ 2 GALİBİYETİ VAR
    Bu takım, bu ligde çok iyi şeyler yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Umarım, Elazığspor deplasmanında da iyi sonuç alacağız" ifadelerini kullandı. Bu sezon ligde 6 gol atıp 9 gol yiyen kırmızı-beyazlı takımın biri deplasmanda olmak üzere 2 galibiyeti var.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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