Samsun inançlı
Teknik direktör İpekoğlu, “Bu sezon iyi işler yapabileceğimizi Rize maçında ortaya koyduk. Beklenen çıkışı yaptığımızda hedefimize yaklaşacağız” dedi
HENÜZ 2 GALİBİYETİ VAR
Bu takım, bu ligde çok iyi şeyler yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Umarım, Elazığspor deplasmanında da iyi sonuç alacağız" ifadelerini kullandı. Bu sezon ligde 6 gol atıp 9 gol yiyen kırmızı-beyazlı takımın biri deplasmanda olmak üzere 2 galibiyeti var.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:19
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İlk aday Terim
Toplam 13
Yorum
Hüseyin KARADENİZ Fatih TERİM ile kazanılan veya kazanılacak puanları dahi istemiyorum. alınırsa Trabzonsporu bırakacak kadar. Ertuğrul SAĞLAM 10 Numara olur
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 24
Yorum
Nazım Galatasaray 4-0
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 15
Yorum
muhittin bence gs nın fenerbahçeyi yenme ihtimali yok zaten...maç 02 dir...
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