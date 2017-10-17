 Ege’de birlik – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Ege’de birlik

    Ege’de birlik

    Horozlar 3’te Kappel’in golüyle öne geçti. Tarzan ise 66’da Abdülkadir ile üç hafta sonra puanla tanıştı. Ligde bu haftaki maçlardan 4. kez 1-1’lik sonuç çıktı

    TFF 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında alt sıralarda yer alan iki takım karşı karşıya geldi ve Manisaspor'a konuğu Denizlispor ile puanları paylaştı: 1-1. Mücadeleye hızlı başlayan Denizli, henüz 3. dakikada Leandro Kappel'in golüyle öne geçip ilk yarıda skor üstünlüğünü korudu. Fakat 2. devrede ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip 66'da Abdülkadir Korkut ile 1 puanı kurtardı.

    HAFTAYA GİRESUN DEPLASMANI
    BU sonuçla birlikte iki takım da kötü gidişi sürdürdü. Öte yandan bu skor, bu hafta ligdeki 4'üncü 1-1'liksonuç oldu. Manisa, gelecek hafta, sezonun şampiyonluk adaylarından Giresun deplasmanına gidecek; Denizli ise Adana Demir'i ağırlayacak.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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