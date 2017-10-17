Ege’de birlik
Horozlar 3’te Kappel’in golüyle öne geçti. Tarzan ise 66’da Abdülkadir ile üç hafta sonra puanla tanıştı. Ligde bu haftaki maçlardan 4. kez 1-1’lik sonuç çıktı
HAFTAYA GİRESUN DEPLASMANI
BU sonuçla birlikte iki takım da kötü gidişi sürdürdü. Öte yandan bu skor, bu hafta ligdeki 4'üncü 1-1'liksonuç oldu. Manisa, gelecek hafta, sezonun şampiyonluk adaylarından Giresun deplasmanına gidecek; Denizli ise Adana Demir'i ağırlayacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:14
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Holiganlara karşı ortak tavır
Toplam 1
Yorum
Aslan KONYANIN GECEN YILKI KUPASINI IPTAL EDECEKSIN VE 3.LIGE DÜSÜRECEKSIN BAKIN BIRDAHA OLURMU TABI TÜM TAKIMLARADA EMSAL CEZA OLACAK
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Onur, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor
Toplam 2
Yorum
Tarkan Sabır Ersun Yanal Ekibi komple değişmeli kaleci Antrenörü iyi olmazsa Kaleci kötü günlerini yaşar,Roland Koch yardımcı hoca olarak getirin
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 25
Yorum
vay sığır vay ulan malatya 3 ligdeydi ve kupada sizi yendi ve döndün şimdi malatyayı yenrek dönersen ters dönüş olur. tarlaları sürmeye başladıysa aziz
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