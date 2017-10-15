Ankaragücü fırtınası!
TFF 1. Lig'de çıkışa geçen Ankaragücü, 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Boluspor'u Umut Nayir'in golleriyle mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirveye yaklaştı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Onur Karabaş yönetti.
Bu sonucun ardından son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Ankaragücü puanını 14'e yükseltirken, Boluspor ise 8 puanda kaldı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:12
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