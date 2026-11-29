Beşiktaş yönetimi Joe Willock'u kadrosuna katmaya kararlı. Yaz döneminde renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu İngiliz orta sahayı yeniden gündemine alan siyah- beyazlı kulüp, ara transfer döneminde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Newcastle United'da forma giyen 27 yaşındaki yıldızla ilgili daha önce açıklama yapan Başkan Serdal Adalı, Joe Willock'un teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun özellikle talep ettiği isimlerden biri olduğu söylemişti.

Ocak ayından itibaren deneyimli oyuncuyla doğrudan görüşme haklarının bulunduğunu ifade eden Başkan Adalı transfer konusunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktarmıştı. Beşiktaş yönetimi, aralık ayından itibaren İngiliz futbolcu için görüşme trafiğini hızlandırmayı planlıyor. Siyah- beyazlı kurmaylar, 1 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde Joe Willock tarafında önemli mesafe kat ederek transfer için avantajlı konuma gelmek istiyor.

AİLESİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Joe Willock'un ailesini İstanbul'a getiren Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuya kalması için planlanan evi dahi göstermişti. İngiliz orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincenzo İtaliano ile görüntülü görüşme de gerçekleştirmişti.

NEWCASTLE'IN TUTUMU ÖNEMLI

Beşiktaş yönetimi, Joe Willock transferi için yol haritasını belirledi. İngiliz futbolcunun geleceğinde Newcastle'ın sergileyeceği tutum belirleyici rol oynayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübünün Beşiktaş'ın bütçesini aşan bir bonservis bedeli talep etmesi halinde siyahbeyazlılar geri adım atacak. Yönetim bu durumda transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirebilmek için sezon sonunu bekleyecek.