Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş taraftarlarının Batum'da oynanan karşılaşmada Filistin'e destek amacıyla yaptığı tezahüratlara ve yaşanan olaylara değinerek, "Beşiktaş'ımızı yürekten alkışlıyoruz. Beşiktaş'ın taraftarını yürekten alkışlıyoruz. Batum'da tüm dünyaya, siyonistlere büyük bir ders verdiler. Tribünlerden haykırarak şunu söylediler, 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Filistin'in yanındayız' dediler. Tribünlerde yapılan baskılara rağmen, saldırılara rağmen dik durdular ve 'Özgür Filistin'i haykırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Hep beraber davamız olan Filistin'e desteğe devam edeceğiz. Spor sahalarından bu zalimlere karşı dik duruşumuzu devam ettireceğiz" dedi.