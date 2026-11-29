Yaz döneminde kadrosunu önemli ölçüde değiştiren Beşiktaş'ta Galatasaray'a karşı en çok görev alan futbolcu, bir dönem sarı-kırmızılı formayı da terleten Milot Rashica ile altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz oldu. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı 4 derbide forma giydi. Semih ve Emirhan ise 3'er kez sarı-kırmızılı takıma karşı oynadı.
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