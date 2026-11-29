Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alan çift kale maçın ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar bugün saat 12.00'de basın kapalı antrenman yapacak.