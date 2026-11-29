Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşan siyah-beyazlıların İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadığı ulaşım sorunları, dev derbinin ertelenmesi ihtimalini gündeme getirdi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Derbi ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

29 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beşiktaş-Galatasaray derbisine ilişkin herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Karşılaşmanın daha önce açıklanan program doğrultusunda 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN ERTELENMESİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda ulaşım sorunları yaşadı.

Siyah-beyazlı kafilenin İstanbul'a gecikmeli dönmesi ve derbi hazırlıkları için kalan sürenin azalması nedeniyle karşılaşmanın ertelenebileceği iddia edildi.

ÖNDER ÖZEN'DEN DERBİ İÇİN ERTELEME AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, İstanbul'a dönüşlerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray derbisinin ertelenmesi konusunda konuşan Özen, "Derbinin ertelenme konusunu daha önce söyledim. Bahane yok. Devam." ifadelerini kullandı.

Özen'in açıklamasıyla siyah-beyazlıların mevcut maç programına bağlı kalacağı mesajı verildi.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK?

Beşiktaş'ın 26 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşması nedeniyle dev derbi, Süper Lig'in 13. haftasının son günü olan 30 Kasım Pazartesi gününe planlandı.

TFF'DEN DERBİ İÇİN ERTELEME KARARI ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî maç programında Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının tarihinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Kulüplerin erteleme talebinde bulunması tek başına maç tarihinin değişmesi anlamına gelmiyor. Karşılaşmanın programına ilişkin nihai karar TFF tarafından veriliyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak.