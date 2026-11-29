Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.