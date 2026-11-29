Dizinde ödem bulunan ve Hapoel Beer Sheva için Gürcistan'a giden kafilede yer almayan Emmanuel Agbadou için seferberlik ilan edildi. Sağlık heyetinin yakından takip ettiği ve özel bir program uyguladığı Fildişi Sahilli savunmacının fiziksel durumunda önemli bir iyileşme kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin Galatasaray derbisinin maç kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor. Oyuncunun yarın oynanacak dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.