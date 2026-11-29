Beşiktaş'ta 10 oyuncu, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta 10 oyuncu, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Nübel, Trossard, Ouattara, Poku, İlhan, Miretti, Doğan, Vlahovic, Salih ve Ümit görev almaları durumunda siyah-beyazlı formayla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.