Gürcistan'daki olaylı Hapoel maçından dönen Beşiktaş'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her kesimden taraftarımız coşkulu bir şekilde karşıladı. Batum'dan İstanbul'a dönüş yolculuğu, yoğun rüzgar nedeniyle gecikmeli başladı. Gürcistan'a giderken uçağına yıldırım düşen Beşiktaş kafilesi, geri dönüş yolunda da rüzgar nedeniyle sorun yaşadı ve 2.5 rötarlı kalkış yaptı.

AİLE OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Sabiha Gökçen'de Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılanan siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü, Açıklamalarda bulundu. Kökçü, "Yoğun duygular yaşadım, penaltı kaçırdım... Sorumluluk nedeniyle kendime fazla yüklendim. Gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. 'Kazanabilecek miyiz' diye bir korku vardı. Takım olarak kazandık. Bizi yoran şeyler yaşadık. Takım, aile olduğumuzu gösterdik. Şimdi dinlenmek istiyoruz" dedi.

TARAFTARIMIZ KENDİNİ KORUDU

Batum'daki skandalla ilgili Beşiktaş kaptanı Kökçü, taraftarların arkasında olduklarını vurgularken, soruşturma için de "Polis öyle güç kullanırsa, taraftar da kendini korumak için bir takım şeyler yapar. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız, sıkıntı yok" yorumunu yaptı. Orkun Kökçü, Türkiye'den gelen desteğe de çok teşekkür ederek, "Türkiye arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Sağ olsunlar" diye konuştu.

SORUŞTURMA AÇILDI

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattığını ve Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirdiğini açıkladı.

GELİR, 10 MILYON EURO

Hapoel'i 2-1 yenen Beşiktaş, 450 bin euro daha kazandı. Eleme turları, katılım bedeli, maç primleri ve değer payı hesaplandığında, UEFA geliri 10 milyon 160 bin euro'ya ulaştı.